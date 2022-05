L’Olimpico delle grandi occasioni: Roma-Leicester è uno spettacolo, la coreografia e la reazione di Ranieri | FOTO e VIDEO (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma e Leicester sono in campo per la semifinale di ritorno di Conference League. La sfida di andata si è conclusa sul risultato di 2-1, la squadra di Mourinho dovrà vincere in casa per staccare il pass per la finale. E’ l’obiettivo più importante della stagione giallorossa, l’intenzione della Roma è chiudere la stagione alzando un trofeo. Atmosfera fantastica allo stadio, alL’Olimpico presenti 70.000 spettatori. La coreografia è bellissima, l’inno da brividi. AlL’Olimpico anche Claudio Ranieri, l’allenatore a bocca aperta per lo spettacolo giallorosso. Dopo 11 minuti il gol di Abraham di testa. ? DAJE Roma DAJE! ?#UECL #ASRoma pic.twitter.com/OIToaCQPaP — AS Roma (@OfficialASRoma) ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 5 maggio 2022)sono in campo per la semifinale di ritorno di Conference League. La sfida di andata si è conclusa sul risultato di 2-1, la squadra di Mourinho dovrà vincere in casa per staccare il pass per la finale. E’ l’obiettivo più importante della stagione giallorossa, l’intenzione dellaè chiudere la stagione alzando un trofeo. Atmosfera fantastica allo stadio, alpresenti 70.000 spettatori. Laè bellissima, l’inno da brividi. Alanche Claudio, l’allenatore a bocca aperta per logiallorosso. Dopo 11 minuti il gol di Abraham di testa. ? DAJEDAJE! ?#UECL #ASpic.twitter.com/OIToaCQPaP — AS(@OfficialAS) ...

