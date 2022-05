"Lo vedete? Ecco cosa fa". Tv russa fuori controllo: video agghiacciante del missile | Guarda (Di giovedì 5 maggio 2022) Immagini agghiaccianti quelle andate in onda sulla tv russa. Prima le simulazioni di un eventuale bombardamento nucleare su Londra, Parigi e Berlino; adesso addirittura la dimostrazione pratica dell'utilizzo di un missile. Il giornalista televisivo Vladimir Solovyev, portavoce e megafono della propaganda di Vladimir Putin, ha sfoggiato in tv un'arma britannica, un "trofeo di guerra", una sorta di souvenir preso dopo la sua veloce visita nella città martoriata di Mariupol. "Lo vedete bene il giocattolino?", ha detto il giornalista mostrando l'arma portatile NLAW. Il missile - come spiega il Corriere della Sera - è una delle armi che la Gran Bretagna fornisce agli ucraini da quando è iniziata la guerra. Solovyev, conosciuto anche come "La voce di Putin", ha visitato Mariupol insieme al leader separatista ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Immagini agghiaccianti quelle andate in onda sulla tv. Prima le simulazioni di un eventuale bombardamento nucleare su Londra, Parigi e Berlino; adesso addirittura la dimostrazione pratica dell'utilizzo di un. Il giornalista televisivo Vladimir Solovyev, portavoce e megafono della propaganda di Vladimir Putin, ha sfoggiato in tv un'arma britannica, un "trofeo di guerra", una sorta di souvenir preso dopo la sua veloce visita nella città martoriata di Mariupol. "Lobene il giocattolino?", ha detto il giornalista mostrando l'arma portatile NLAW. Il- come spiega il Corriere della Sera - è una delle armi che la Gran Bretagna fornisce agli ucraini da quando è iniziata la guerra. Solovyev, conosciuto anche come "La voce di Putin", ha visitato Mariupol insieme al leader separatista ...

