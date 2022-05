Lo spettro del golpe anti-Putin: "Al Cremlino ora sale l’allerta" (Di giovedì 5 maggio 2022) I media britannici: "Complotto di alti ufficiali dei servizi". L’esperto russo Soldatov: "Lo Zar è molto preoccupato" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) I media britannici: "Complotto di alti ufficiali dei servizi". L’esperto russo Soldatov: "Lo Zar è molto preoccupato"

Advertising

blek57 : @jacopo_iacoboni E allora? C’è ancora tempo per le elezioni politiche, non cominciate ad agitare lo spettro del neo… - PellizzariGiano : Ogni conflitto ha le sue ragioni giuste o sbagliate che siano, la guerra è sbagliata e che ci rimettono sono sempre… - andalusiteblu : RT @Ancientdrms: Se siete ragazzi, uomini, per l'amor di Dio: apritevi. Vi prego. È più del semplice: 'anche i ragazzi piangono'; dovete da… - Ancientdrms : Se siete ragazzi, uomini, per l'amor di Dio: apritevi. Vi prego. È più del semplice: 'anche i ragazzi piangono'; do… - LucaDeNapoli : @MicheleManescal @fattoquotidiano Senta, cos'è sto pippone? Si ricorda l'11 settembre? Parlavano molti esponenti de… -