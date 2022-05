Livio Cori smentisce alcune dichiarazioni su Anna Tatangelo (Di giovedì 5 maggio 2022) La smentita di Livio Cori Qualche tempo fa dei rumor parlavano di matrimonio imminente per Livio Cori e Anna Tatangelo: Anna Tatangelo con l’anello di fidanzamento. Una veretta di diamanti con un solitario. Una promessa di matrimonio. Un legame, quello con Livio Cori, che profuma di nozze… La conduttrice di “Scene da un matrimonio “, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 5 maggio 2022) La smentita diQualche tempo fa dei rumor parlavano di matrimonio imminente percon l’anello di fidanzamento. Una veretta di diamanti con un solitario. Una promessa di matrimonio. Un legame, quello con, che profuma di nozze… La conduttrice di “Scene da un matrimonio “, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

_proudofRic_ : Livio Cori hai il mio cuore. #MADEinSUD - radiocampania : Ora in onda su Radio Campania: No Drama by Livio Cori! Tune in now: - VelvetMagIta : Anna Tatangelo, Livio Cori svela i motivi della rottura #VelvetMag #Velvet - IsaeChia : Livio Cori confessa il vero motivo per cui è finita con Anna Tatangelo Tramite una nota al settimanale Oggi, il ra… - francesco801004 : Livio Cori - A casa mia ft. Samurai Jay -