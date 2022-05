LIVE – Virtus Bologna-Schio, gara-4 finale playoff basket Serie A1 femminile RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 5 maggio 2022) La DIRETTA testuale di Virtus Segafredo Bologna-Famila Wuber Schio, sfida valida come gara-4 della finale dei playoff della Serie A1 femminile 2021/2022 di basket. Con un’incredibile finale di gara, le emiliane hanno vinto gara-3 prolungando la Serie, e potranno ancora contare sulla spinta del pubblico di casa per rimandare il discorso a gara-5, mentre invece le scledensi avranno il secondo match point scudetto. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di giovedì 5 maggio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TABELLONE e RISULTATI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Latestuale diSegafredo-Famila Wuber, sfida valida come-4 delladeidellaA12021/2022 di. Con un’incredibiledi, le emiliane hanno vinto-3 prolungando la, e potranno ancora contare sulla spinta del pubblico di casa per rimandare il discorso a-5, mentre invece le scledensi avranno il secondo match point scudetto. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di giovedì 5 maggio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TABELLONE e RISULTATI AGGIORNA LA ...

Advertising

karda70 : RT @Virtusbo: ?? LIVE dal Paladozza Quintetto #Virtus: Pasa, Dojkic, Zandalasini, Cinili, Turner Virtus Segafredo Bologna-Schio #WatchUs #… - Virtusbo : ?? LIVE dal Paladozza Quintetto #Virtus: Pasa, Dojkic, Zandalasini, Cinili, Turner Virtus Segafredo Bologna-Schio #WatchUs #LBF - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Schio finale Scudetto basket femminile 2022 in DIRETTA: le padrone di casa per allungare la ser… - infoitsport : LIVE Valencia-Virtus Bologna 73-83, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: spettacolo bianconero, è finale! - infoitsport : Basket, Playoff Eurocup 2021-22: Valencia-Virtus Segafredo Bologna LIVE, la semifinale in diretta -