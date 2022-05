LIVE Virtus Bologna-Schio, finale Scudetto basket femminile 2022 in DIRETTA: le padrone di casa per allungare la serie (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport! Bentrovati alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Famila Schio, quarto match della serie Scudetto di basket femminile. La presentazione del match Buongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Schio, gara-4 della finale Scudetto di basket femminile! Le bolognesi sono riuscite a strappare un punto vincendo gara-3 al PalaDozza martedì sera per 72-71, grazie ad una fiammata di Cecilia Zandalasini che ha fatto esultare il ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport! Bentrovati alladi-Famila, quarto match delladi. La presentazione del match Buongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alladi, gara-4 delladi! Le bolognesi sono riuscite a strappare un punto vincendo gara-3 al PalaDozza martedì sera per 72-71, grazie ad una fiammata di Cecilia Zandalasini che ha fatto esultare il ...

