LIVE Virtus Bologna-Schio 69-84, finale Scudetto basket femminile 2022 in DIRETTA: la Famila Wuber si aggiudica gara-4, venete Campionesse d’Italia! (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Top scorer per le venete, che vendicano gara-3 e chiudono la serie sul 3-1, Laksa con 22 punti e Gruda con 21 punti. Chiude in doppia cifra anche Giorgia Sottana con 12 punti (insieme a 5 assist). Onore anche alla Virtus Bologna, che ha lottato come meglio ha potuto nella sua prima finale Scudetto nonostante il cambio ‘in corsa’ di allenatore con l’avvicendamento tra Lino Lardo ed Angela Gianolla. Non basta una Dojkic da 26 punti, insieme ai 13 di Cecilia Zandalasini. FINISCE AL PALADOZZA: LA Famila Wuber Schio BATTE LA Virtus Bologna 69-84 E SI LAUREA CAMPIONE d’Italia! LE venete SI CUCIONO LO ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATop scorer per le, che vendicano-3 e chiudono la serie sul 3-1, Laksa con 22 punti e Gruda con 21 punti. Chiude in doppia cifra anche Giorgia Sottana con 12 punti (insieme a 5 assist). Onore anche alla, che ha lottato come meglio ha potuto nella sua primanonostante il cambio ‘in corsa’ di allenatore con l’avvicendamento tra Lino Lardo ed Angela Gianolla. Non basta una Dojkic da 26 punti, insieme ai 13 di Cecilia Zandalasini. FINISCE AL PALADOZZA: LABATTE LA69-84 E SI LAUREA CAMPIONELESI CUCIONO LO ...

