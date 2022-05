LIVE – Sinner-Auger Aliassime, Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 5 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2022. L’azzurro ha superato Tommy Paul e Alex De Minaur sulla terra battuta iberica, due avversari scomodi da affrontare nei primi turni di tornei così prestigiosi; rendimento altalenante dell’azzurro, sempre però concentrato nei momenti cruciali dei match e infine sorridente al termine degli incontri. Le accelerazioni costanti e pungenti di Sinner possono realisticamente creare più di qualche grattacapo ad Auger-Aliassime, soprattutto sul rosso; il canadese è però usualmente costante da fondocampo e pragmatico. Sportface.it seguirà la ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ile latestuale della sfida tra Jannike Felix, valevole per gli ottavi di finale deldi. L’azzurro ha superato Tommy Paul e Alex De Minaur sulla terra battuta iberica, due avversari scomodi da affrontare nei primi turni di tornei così prestigiosi; rendimento altalenante dell’azzurro, sempre però concentrato nei momenti cruciali dei match e infine sorridente al termine degli incontri. Le accelerazioni costanti e pungenti dipossono realisticamente creare più di qualche grattacapo ad, soprattutto sul rosso; il canadese è però usualmente costante da fondocampo e pragmatico. Sportface.it seguirà la ...

