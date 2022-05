LIVE – Sinner-Auger Aliassime 1-6 0-1 | Masters 1000 Madrid 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sinner-Auger Aliassime 1-3 Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Auger #Aliassime… - zazoomblog : LIVE Sinner-Auger-Aliassime 1-4 ATP Madrid 2022 in DIRETTA: arriva il break in favore del canadese - #Sinner-Auger… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ALLE 17.30 ATP MADRID, OTTAVI: SINNER-AUGER ALIASSIME LIVE SU SKY SPORT UNO #SkyTennis #Tennis #SkySport #AtpMadrid #Sinner #… - infoitsport : Sinner-Auger Aliassime DIRETTA LIVE ATP Madrid 2022 oggi: orario tv e risultato ottavi di finale | Meteo 5 maggio - falconhamada_90 : RT @SkySport: Masters Madrid LIVE, adesso l'ottavo tra Sinner e Auger-Aliassime su Sky Sport Uno #SkySport #Tennis #SkyTennis #MastersMadr… -

Evans 7 - 6 7 - 5 Dimitrov - Tsitsipas (4) Auger Aliassime (8) -(10) - in campo non prima delle 17:30 ZVEREV (2) b. Musetti 6 - 3 1 - 0 (ritiro) Gli aggiornamenti in diretta 17:05 - MUSETTI ...Al primo turnoha annullato tre match - point allo statunitense Tommy Paul, n.35 ATP E' la quarta volta in stagione, settima in carriera che vince una partita dopo essere stato ad un punto ...PREVISIONI METEO MADRID – 5 MAGGIO. Un promontorio di alta pressione di matrice azzorriana dispensa tempo stabile sulla penisola Iberica e su Madrid Sinner-Auger Aliassime: orario tv e streaming. Il m ...Jannik sfida l'ottava testa di serie del seeding, il canadese Felix Auger-Aliassime, negli ottavi di finale del Masters di Madrid. Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro li ...