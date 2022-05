Live Salernitana-Venezia 2-1 | Verdi riporta avanti i granata!

(Di giovedì 5 maggio 2022) Una sfida salvezza che può valere una stagione, sia per lasia per il. I granata pradroni di casa, in serie positiva e in risalita, ospitano all'Arechi i lagunari...

ASCOLTA Allo stadio Arechi, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,e Venezia si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiVenezia 1 - 0 ...FORMAZIONI UFFICIALI- VENEZIASALERNITANA (3 - 5 - 2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederon, Bohinen, L. Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola VENEZIA (3 - 5 - ...55' OCCASIONE VENEZIA: contropiede degli ospiti 4 contro 4 con Okereke che va alla conclusione che impegna Sepe. 53' AMMONIZIONE SALERNITANA PER EDERSON: il brasiliano scivola e cadendo travolge Aramu ...Aramu mette in mezzo per Caldara che stacca di testa, trovando la grande respinta in estenzione di Sepe; il francese è il più lesto di tutti e fa 1a1. 53' AMMONIZIONE SALERNITANA PER EDERSON: il brasi ...