LIVE Salernitana-Venezia 1-0 | segna Bonazzoli su rigore dopo il mani di Ceccaroni

Advertising

sportli26181512 : LIVE Salernitana-Venezia 1-0: vantaggio di Bonazzoli su rigore. Ospiti in cerca di reazione - Ftbnews24 : Salernitana-Venezia 1-0, la sblocca Bonazzoli dal dischetto: segui la Diretta LIVE della Serie A #SerieA -

FORMAZIONI UFFICIALI- VENEZIASALERNITANA (3 - 5 - 2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederon, Bohinen, L. Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola VENEZIA (3 - 5 - ...Commenta per primo Calciomercato.com tornasu Twitch oggi a partire dalle ore 19.30 per affrontare i temi più caldi del momento . Federico ...chiave in arrivo dopo il recupero trae ...Danilo Iervolino, Chiara Giugliano e l’amministratore delegato Maurizio Milan in campo durante il riscaldamento: foto ricordo con la curva sud sullo sfondo. Diretta: DAZN. F5 per aggiornare da pc. 1' ...VENEZIA (3-5-2): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Svoboda, Peretz, Aramu, Haps; Okereke, Henry. A disposizione: Belec, Russo, Ruggeri, Verdi, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Dragusin, Capezzi, ...