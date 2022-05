LIVE Roma-Leicester 1-0, Conference League 2022 in DIRETTA: Abraham manda i giallorossi in finale. Pagelle e highlights (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 La fine sarà a Tirana il 25 maggio contro il Feyenoord. 22.57 giallorossi che conquistano meritatamente la finale di Conference League dopo una partita praticamente perfetta. Leicester mai veramente pericoloso. 95? Finisce la partita, Roma-Leicester 1-0. LA Roma VA IN finale DI Conference League! 94? Maddison sfiora il secondo palo. 92? Ci saranno cinque minuti di recupero. 90? Dentro Shomurodov, fuori Abraham nella Roma. 88? Fuori Zalewski, dentro Vina nella Roma. 86? Iheanacho da fuori impegna Rui Patricio. 84? Tiro di Zalewski respinto da un difensore. 82? Fuori ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 La fine sarà a Tirana il 25 maggio contro il Feyenoord. 22.57che conquistano meritatamente ladidopo una partita praticamente perfetta.mai veramente pericoloso. 95? Finisce la partita,1-0. LAVA INDI! 94? Maddison sfiora il secondo palo. 92? Ci saranno cinque minuti di recupero. 90? Dentro Shomurodov, fuorinella. 88? Fuori Zalewski, dentro Vina nella. 86? Iheanacho da fuori impegna Rui Patricio. 84? Tiro di Zalewski respinto da un difensore. 82? Fuori ...

142Mauro : RT @fanpage: Ma quanto in alto ha saltato Abraham? ?? L'Olimpico è impazzito di gioia! #RomaLeicester - Eurosport_IT : La Roma vola con merito in finale di Conference League ???? #UECL | #Roma | #Leicester | #RomaLeicester - GiuliaGiroldini : RT @calciomercatoit: ???? La #Roma è in finale di #ConferenceLeague ?? ??SIAMO LIVE QUI?? - eleonora_trotta : RT @calciomercatoit: ???? La #Roma è in finale di #ConferenceLeague ?? ??SIAMO LIVE QUI?? - calciomercatoit : ???? La #Roma è in finale di #ConferenceLeague ?? ??SIAMO LIVE QUI?? -