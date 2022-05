LIVE Roma-Leicester 0-0, Conference League 2022 in DIRETTA: tentativo di Pellegrini! (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Di piatto Pellegrini non trova il secondo palo. 11? Colpo di testa di Smalling che finisce oltre la traversa. 9? Punizione di Pellegrini che impegna il portiere. 7? Molto attivo Zalewski che già sulla fascia sinistra comincia a creare problemi al Leicester. 5? Roma con i tre difensori centrali molto stretti. 3? Leicester prova a partire con un pressing aggressivo. 1? Inizia la partita! 20.58 Inno della competizione in corso. 20.55 Squadre che entrano in campo. 20.50 Tra cinque minuti squadre in campo. 20.45 Mancano solo quindici minuti. 20.40 Il Leicester ha vinto tre degli ultimi cinque match fuori casa nelle competizioni europee- 20.35 Sergio OLIVEira di fatto è il sostituto di Mkhitaryan. 20.30 La vincente di questo ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Di piatto Pellegrini non trova il secondo palo. 11? Colpo di testa di Smalling che finisce oltre la traversa. 9? Punizione di Pellegrini che impegna il portiere. 7? Molto attivo Zalewski che già sulla fascia sinistra comincia a creare problemi al. 5?con i tre difensori centrali molto stretti. 3?prova a partire con un pressing aggressivo. 1? Inizia la partita! 20.58 Inno della competizione in corso. 20.55 Squadre che entrano in campo. 20.50 Tra cinque minuti squadre in campo. 20.45 Mancano solo quindici minuti. 20.40 Ilha vinto tre degli ultimi cinque match fuori casa nelle competizioni europee- 20.35 Sergio Oira di fatto è il sostituto di Mkhitaryan. 20.30 La vincente di questo ...

