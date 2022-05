LIVE Roma-Leicester 0-0 | Conference League 2022 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Tra cinque minuti squadre in campo. 20.45 Mancano solo quindici minuti. 20.40 Ilha vinto tre degli ultimi cinque match fuori casa nelle competizioni europee- 20.35 Sergio Oira di fatto è il sostituto di Mkhitaryan. 20.30 La vincente di questo match in finale affronterà la vincitrice della sfida tra Feyenoord e Olympique Marsiglia. 20.25 Laha perso solo una degli ultime 28 sfide in casa nelle competizioni europee. 20.20 Con l’assenza di Mkhitaryan, sarà Pellegrini ad accompagnare Zaniolo e Abraham. 20.15 Ecco le formazioni ufficiali:(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oira, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: ...