LIVE Musetti-Zverev, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: sognando l’impresa contro il n.3 del mondo (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le proiezioni di classifica di Lorenzo Musetti – Il programma di Musetti-Zverev – I precedenti fra Musetti e Zverev Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, uno dei tornei più prestigiosi della stagione sulla terra battuta. Musetti ha vinto le sue prime due partite in questo torneo: il tennista toscano ha prima battuto nelle qualificazioni il giapponese Nishioka e lo spagnolo Moro Canas e nel tabellone principale si è sbarazzato in rimonta di Ilya Ivashka e in due set di Sebastian Korda. E’ il ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe proiezioni di classifica di Lorenzo– Il programma di– I precedenti fraBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida fra Lorenzoe Alexander, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di, uno dei tornei più prestigiosi della stagione sulla terra battuta.ha vinto le sue prime due partite in questo torneo: il tennista toscano ha prima battuto nelle qualificazioni il giapponese Nishioka e lo spagnolo Moro Canas e nel tabellone principale si è sbarazzato in rimonta di Ilya Ivashka e in due set di Sebastian Korda. E’ il ...

