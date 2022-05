LIVE Musetti-Zverev, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: inizia Hurkacz-Lajovic, dopo l’azzurro contro il tedesco (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER-ALIASSIME A Madrid 14.11: Terminato il primo incontro sul campo Arantxa Sanchez: il doppio Granollers/Zeballos si è imposto contro Carreno Busta/Martinez per 7-6 (8) 2-6 10-5. Tra poco inizierà il confronto tra il polacco Hurkacz e il serbo Lajovic, che precederà la sfida tra Musetti e Zverev. 11.43: C’è stato un cambio di programma visto il ritiro di Andy Murray prima di giocare contro Novak Djokovic, che avrà dunque accesso i quarti di finale. Il match tra il russo Andrey Rublev e il britannico Daniele Evans è stato spostato sul Manolo Santana Stadium (inizio ore 12.00) e al suo posto, all’Arantxa Sanchez ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-AUGER-ALIASSIME A14.11: Terminato il primo insul campo Arantxa Sanchez: il doppio Granollers/Zeballos si è impostoCarreno Busta/Martinez per 7-6 (8) 2-6 10-5. Tra poco inizierà il confronto tra il polaccoe il serbo, che precederà la sfida tra. 11.43: C’è stato un cambio di programma visto il ritiro di Andy Murray prima di giocareNovak Djokovic, che avrà dunque accesso i quarti di finale. Il match tra il russo Andrey Rublev e il britannico Daniele Evans è stato spostato sul Manolo Santana Stadium (inizio ore 12.00) e al suo posto, all’Arantxa Sanchez ...

Advertising

SalvatoreSodan1 : RT @livetennisit: Masters 1000 Madrid: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (LIVE)… - livetennisit : Masters 1000 Madrid: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti… - infoitsport : LIVE Musetti-Zverev, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: sognando l'impresa contro il n.3 del mondo - zazoomblog : LIVE Musetti-Zverev ATP Madrid 2022 in DIRETTA: sognando l’impresa contro il n.3 del mondo - #Musetti-Zverev… - infoitsport : LIVE Musetti-Korda 6-4 6-3, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: balzo nel ranking, ora sfida al n.3 Zverev! -