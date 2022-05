LIVE – Musetti-Zverev 3-5, ottavi di finale Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 5 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Zverev, sfida valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2022. Per l’azzurro è un momento di straordinaria continuità. Nella capitale spagnola, infatti, è arrivato addirittura il quarto ottavo di finale consecutivo. Lorenzo non parte sfavorito contro il tedesco, che alla Caja Màgica difende il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Berrettini. Il numero tre del mondo non è nel suo miglior momento di forma, come dimostra la brutta figura rimediata contro Rune a Monaco di Baviera. Anche il suo esordio madrileno non si è contraddistinto per brillantezza. Musetti dovrà stare lì e cercare di ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ile latestuale di, sfida valida per glidideldi. Per l’azzurro è un momento di straordinaria continuità. Nella capitale spagnola, infatti, è arrivato addirittura il quarto ottavo diconsecutivo. Lorenzo non parte sfavorito contro il tedesco, che alla Caja Màgica difende il titolo conquistato lo scorso anno incontro Berrettini. Il numero tre del mondo non è nel suo miglior momento di forma, come dimostra la brutta figura rimediata contro Rune a Monaco di Baviera. Anche il suo esordio madrileno non si è contraddistinto per brillantezza.dovrà stare lì e cercare di ...

