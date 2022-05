LIVE – Genoa-Juventus, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA) (Di giovedì 5 maggio 2022) La Juventus, dopo un girone di andata sotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro il Genoa nel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nella giornata odierna, giovedì 5 maggio, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) La, dopo un girone di andata sotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro ilnel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nella giornata odierna, giovedì 5 maggio, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

Advertising

Fantacalciok : Genoa - Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Genoa - Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - junews24com : Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Genoa Juve - - Morretz97 : RT @mirko_vale_: Ieri De Ligt, per quanto si apprende dalla live, non ha svolto tutto l'allenamento. Se notate, le due partitelle non le ha… - Tiarossi2 : RT @mirko_vale_: Ieri De Ligt, per quanto si apprende dalla live, non ha svolto tutto l'allenamento. Se notate, le due partitelle non le ha… -