L’Italia continuerà ad armare l’Ucraina. Guerini: “Forniamo dispositivi per neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all’evoluzione sul terreno, l’impegno italiano continuerà a supportare l’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile”. È quanto ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alle Commissioni riunite Difesa di Senato e Camera parlando dell’impegno italiano per la guerra in Ucraina. Guerini ha spiegato i motivi per i quali la lista degli armamenti che L’Italia sta fornendo all’Ucraina è stata secretata “La lista degli armamenti che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) “Sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all’evoluzione sul terreno, l’impegno italianoa supportarenella sua difesa dall’aggressione russa anche conin grado dilelaindiscriminatamente le città e la popolazione civile”. È quanto ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo, alle Commissioni riunite Difesa di Senato e Camera parlando dell’impegno italiano per la guerra in Ucraina.ha spiegato i motivi per ila lista degli armamenti chesta fornendo alè stata secretata “La lista degli armamenti che ...

