L'Isola dei Famosi cerca il triangolo amoroso. Roger starebbe «a destra e sinistra» tra l'ex Beatriz ed Estefania – Video (Di giovedì 5 maggio 2022) Roger Balduino e Beatriz Marino Chi sceglierà Roger Balduino tra la "nuova fiamma" Estefania Bernal o l'ex fidanzata Beatriz Marino? E' questo uno dei quesiti su cui si baserà la prossima puntata delL'Isola dei Famosi, in onda domani sera su Canale 5. Dato lo sbarco – come ospite – di Beatriz a Playa Rinovada, il modello brasiliano sta infatti incominciando ad avere dei dubbi sulla sua "pseudo-relazione" con la Bernal ed ha ammesso che, al momento, non sa chi preferisce tra le due. Nel corso del 44esimo giorno di permanenza in Honduras, Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno infatti chiesto a Roger con quale 'contendente' avrebbe trascorso il suo tempo nel reality, se solo Estefania, una volta ...

