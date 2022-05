L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 13: “Parola d’ordine: leggerezza” (Di giovedì 5 maggio 2022) Allora mi raccomando mandate delle bodyguard sulL’Isola perché questi a breve si menano di brutto! Questi si detestano in maniera mai vista, io adoro!! Ieri addirittura si è parlato di minacce, di mani addosso, di calunnie e di avvocati ma questa è musica per le mie orecchie velenose! Praticamente Clemente ha detto a Nicolas “ti faccio un c**o così”, Laura ha detto che durante la prova della pelota honduregna Nicolas le ha messo le mani addosso, Nicolas ha detto che sono solo calunnie… Che al mercato mia madre comprò… Io Ve lo dico, occhio perché non vorrei che il vincitore fosse chi riesce a sopravvivere non alL’Isola ma ai compagni di avventura: questi fanno partire gli Hunger Games, Vi avviso. Purtroppo io credo che non potrò più fare a meno di Nicola Savino dopo questo programma: la leggerezza che mette lui, ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 5 maggio 2022) Allora mi raccomando mandate delle bodyguard sulperché questi a breve si menano di brutto! Questi si detestano in maniera mai vista, io adoro!! Ieri addirittura si è parlato di minacce, di mani addosso, di calunnie e di avvocati ma questa è musica per le mie orecchie! Praticamente Clemente ha detto a Nicolas “ti faccio un c**o così”, Laura ha detto che durante la prova della pelota honduregna Nicolas le ha messo le mani addosso, Nicolas ha detto che sono solo calunnie… Che al mercato mia madre comprò… Io Ve lo dico, occhio perché non vorrei che il vincitore fosse chi riesce a sopravvivere non alma ai compagni di avventura: questi fanno partire gli Hunger Games, Vi avviso. Purtroppo io credo che non potrò più fare a meno di Nicola Savino dopo questo programma: lache mette lui, ...

Advertising

infoitcultura : Alex Belli demolisce l’Isola dei famosi, poi lancia una stoccata a Soleil e Barù (VIDEO) - Stasera_in_TV : MEDIASET EXTRA: (20:30) L'isola dei Famosi 2022 - Extended Edition (Reality) #StaseraInTV 05/05/2022 #PrimaSerata #l_isoladeifamosi2022-exte - GussoFabiola : RT @BITCHYFit: Gli interventi di Vladimir Luxuria mi uccidono, insieme a Nicola Savino miglior coppia di opinionisti della storia de l’Isol… - infoitcultura : Antonella Elia: “Potrei condurre l’Isola dei Famosi” e spiega perché non è stata capita in tv - infoitcultura : “Potrei condurre l’Isola dei Famosi”, colpo di scena pazzesco: lei è un ex volto del GF Vip -