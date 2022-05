Lione | pronto il rinnovo di Caqueret

Advertising

©LaPresseE il numero di giocatori destinati a valicare le Alpi e approdare a Milano sembra... centrocampista delclasse 2000. Il contratto in scadenza nel 2023 alletta e non poco i ... Milan, sfuma Caqueret: il centrocampista pronto a rinnovare con il Lione Milan, il colpo low-cost si complica particolarmente. Raggiunto l'accordo: la firma è prevista nei prossimi giorni ...Maxence Caqueret, centrocampista classe '00 accostato al Milan, ha trovato l'accordo con il Lione per il rinnovo di contratto. Il giocatore firmerà nei prossimi giorni un prolungamento fino al 2026, ...