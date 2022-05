L’intervento complottista di Sara Cunial alla Camera che termina con “aglio e acqua santa” | VIDEO (Di giovedì 5 maggio 2022) La deputata eletta con il Movimento 5 Stelle e poi passata al gruppo misto Sara Cunial, famosa per rilanciare spesso teorie complottiste e per la querelle avvenuta lo scorso dicembre sul divieto di ingresso a Montecitorio impostole vista la sua mancata vaccinazione, è tornata a parlare in Aula. Lo ha fatto in occasione delle dichiarazioni di voto sul decreto Covid, e al termine del suo “show” al microfono ha mostrato un bulbo d’aglio e una boccetta di acqua santa, il suo “kit di sopravvivenza”. 05 Maggio 2022 L’onorevole Sara Cunial (novax) mostra un “kit di sopravvivenza” formato da aglio e acqua santa, consigliando di starle lontana pic.twitter.com/SWb8Q05n3g — Daily Drama 2022 (@dailydrama2022) May 5, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) La deputata eletta con il Movimento 5 Stelle e poi passata al gruppo misto, famosa per rilanciare spesso teorie complottiste e per la querelle avvenuta lo scorso dicembre sul divieto di ingresso a Montecitorio impostole vista la sua mancata vaccinazione, è tornata a parlare in Aula. Lo ha fatto in occasione delle dichiarazioni di voto sul decreto Covid, e al termine del suo “show” al microfono ha mostrato un bulbo d’e una boccetta di, il suo “kit di sopravvivenza”. 05 Maggio 2022 L’onorevole(novax) mostra un “kit di sopravvivenza” formato da, consigliando di starle lontana pic.twitter.com/SWb8Q05n3g — Daily Drama 2022 (@dailydrama2022) May 5, ...

