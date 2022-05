Limitare l'uso del PC solo per certe ore e giorni (Di giovedì 5 maggio 2022) Se i nostri figli stanno troppo tempo al computer oppure per qualsiasi altro motivo si vuole fare in modo che il PC non venga utilizzato tutto il giorno ma solo in certe ore possiamo utilizzare delle funzioni del sistema operativo e dei programmi di parental control per assegnare un limite di tempo d'uso del computer: superato il tempo a disposizione il computer di bloccherà e non sarà più possibile utilizzarlo (salvo approvazione diretta dell'account amministratore, che può sempre sbloccare il PC). Nella guida che segue vi mostreremo tutti i metodi gratuiti ed efficaci per Limitare il tempo di utilizzo giornaliero del computer agli utenti registrati sul PC Windows. Come anticipato possiamo utilizzare sia le funzioni di parental control integrati in Windows 10 e Windows 11 sia utilizzare dei programmi studiati per ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 5 maggio 2022) Se i nostri figli stanno troppo tempo al computer oppure per qualsiasi altro motivo si vuole fare in modo che il PC non venga utilizzato tutto il giorno mainore possiamo utilizzare delle funzioni del sistema operativo e dei programmi di parental control per assegnare un limite di tempo d'uso del computer: superato il tempo a disposizione il computer di bloccherà e non sarà più possibile utilizzarlo (salvo approvazione diretta dell'account amministratore, che può sempre sbloccare il PC). Nella guida che segue vi mostreremo tutti i metodi gratuiti ed efficaci peril tempo di utilizzo giornaliero del computer agli utenti registrati sul PC Windows. Come anticipato possiamo utilizzare sia le funzioni di parental control integrati in Windows 10 e Windows 11 sia utilizzare dei programmi studiati per ...

Advertising

cristinascat10 : RT @pausinismile: Io vi giuro che non ho più parole per lo schifo che provo in questo momento. A certa gente dovrebbero limitare l'uso dei… - pausinismile : Io vi giuro che non ho più parole per lo schifo che provo in questo momento. A certa gente dovrebbero limitare l'us… - AlexanderLandSp : @ynwgrIs Pro. Non ne faccio uso, ma francamente, visto tutte le porcherie che ingurgitiamo una piantina naturale è… - fIordeluna : RT @durinsland: un milione e mezzo di persone che guardano una storia di qualche secondo io ogni tanto raggelo pensandoci? si esibiscono da… - durinsland : un milione e mezzo di persone che guardano una storia di qualche secondo io ogni tanto raggelo pensandoci? si esibi… -