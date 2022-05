Lila Moss contro i tabù: al Met Gala con il cerotto per il diabete (Di giovedì 5 maggio 2022) La giovane modella, figlia dell’iconica Kate, come già successo lo scorso settembre alla Milano Fashion Week, non nasconde i dispositivi medici: per l’evento di New York ha scelto un nude look che fa trasparire il patch pump sul fianco e il cerotto digitale dietro al braccio Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 maggio 2022) La giovane modella, figlia dell’iconica Kate, come già successo lo scorso settembre alla Milano Fashion Week, non nasconde i dispositivi medici: per l’evento di New York ha scelto un nude look che fa trasparire il patch pump sul fianco e ildigitale dietro al braccio

llittlewicked : RT @buonaezitta: lila moss e il sensore per la rilevazione della glicemia - IrisTinunin : RT @buonaezitta: lila moss e il sensore per la rilevazione della glicemia - ___livia95___ : Jefferson Hack e Kate Moss datati dal 2001 all'ottobre 2004. (3 anni e 9 mesi) Lei aveva 27 anni e lui 30. Hanno un… - Wallee___ : RT @buonaezitta: lila moss e il sensore per la rilevazione della glicemia - speroscherzi_ : RT @buonaezitta: lila moss e il sensore per la rilevazione della glicemia -

