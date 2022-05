Lila Grace Moss sfila al MetGala con il cerotto del diabete ben in vista

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il 2022 si è dimostrato un anno molto importante per la carriera della figlia di Kate, 19 anni, che è apparsa per la prima volta sulla copertina di British Vogue, del numero di maggio, e ha fatto il suo debutto al Met Gala indossando un nude look con un abito trasparente e aderente ornato di brillanti firmato Burberry. Ormai avviata alla carriera di modella,ha fatto sfoggio di eleganza e stile durante la suata al Met Gala, i fotografi che non vedevano l’ora di immortalare lei e la madre al suo fianco, la leggendaria Kate, che indossava un sobrio abito nero di velluto con allacciatura frontale a doppio petto, sempre di Burberry. Le due hannoto insieme con due look ...

Advertising

___livia95___ : Jefferson Hack e Kate Moss datati dal 2001 all'ottobre 2004. (3 anni e 9 mesi) Lei aveva 27 anni e lui 30. Hanno un… - paoloangeloRF : Sopracciglia sottili, il grande ritorno: ecco come piacciono alle star (tra cui Bella Hadid)… -

Elle

Nessuna vergogna. Anzi, l'intenzione è proprio voler normalizzare una malattia con la quale deve (e dovrà) fare i conti.Moss convive da tempo con il diabete mellito di tipo 1, una patologia che tiene sotto controllo grazie ad alcune compresse - sempre a portata di mano in caso di bisogno - e a due ...... i regali beauty guarda le foto Leggi anche › Kate Moss e: la beauty routine uguale tra mamma e figlia Festa della Mamma 2022, le idee regalo beauty Piccole - grandi - abitudini, ... La figlia di Kate Moss Lila sfila con il dispositivo per il diabete, e lancia un messaggio importante La giovane modella, figlia dell’iconica Kate, come già successo lo scorso settembre alla Milano Fashion Week, non nasconde i dispositivi medici: per l’evento di New York ha scelto un nude look che fa ...Sul tappeto rosso del Met Gala 2022 hanno sfilato anche Kate Moss e la figlia Lila Grace, seppur sfoggiando outfit decisamente differenti: se la madre ha infatti voluto optare per un elegantissimo ...