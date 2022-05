Letta: «Solo in Italia Lavrov fa comizi in tv. Presto i 5 leader europei dei paesi più grandi a Kiev» (Di giovedì 5 maggio 2022) Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta parla oggi in un’intervista rilasciata a Repubblica del pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea e sulla divisione che ha portato al rinvio di sei mesi per l’embargo del petrolio: «L’Europa si blocca quando regole come quelle attuali consentono a un singolo Paese di esercitare il diritto di veto. L’Ungheria di Orbàn, per fare un esempio non casuale, ha facoltà di farlo ogni volta che ritiene. Come se in Italia, dopo una decisione del governo nazionale, arrivassero le Marche e dicessero: “fermi tutti”. Non si può andare avanti così». Per Letta è «urgente che la Ue assuma le decisioni per svoltare. Gli anglosassoni dicono: when in trouble, go big. Ecco, quando le cose si fanno difficili bisogna rilanciare». E un segno della svolta c’è già: «Il fatto che i presidenti o primi ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) Il segretario del Partito Democratico Enricoparla oggi in un’intervista rilasciata a Repubblica del pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea e sulla divisione che ha portato al rinvio di sei mesi per l’embargo del petrolio: «L’Europa si blocca quando regole come quelle attuali consentono a un singolo Paese di esercitare il diritto di veto. L’Ungheria di Orbàn, per fare un esempio non casuale, ha facoltà di farlo ogni volta che ritiene. Come se in, dopo una decisione del governo nazionale, arrivassero le Marche e dicessero: “fermi tutti”. Non si può andare avanti così». Perè «urgente che la Ue assuma le decisioni per svoltare. Gli anglosassoni dicono: when in trouble, go big. Ecco, quando le cose si fanno difficili bisogna rilanciare». E un segno della svolta c’è già: «Il fatto che i presidenti o primi ...

