L'esercitazione nucleare voluta da Putin non è nulla di straordinario. Sbandierarla a tutto il mondo sì (Di giovedì 5 maggio 2022) Per il generale Vincenzo Camporini "è rilevante politicamente che Mosca abbia voluto sottolineare di averla svolte” Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Per il generale Vincenzo Camporini "è rilevante politicamente che Mosca abbia voluto sottolineare di averla svolte”

Advertising

infoitinterno : L'esercitazione nucleare voluta da Putin non è nulla di straordinario. Sbandierarla a tutto il mondo sì (di L. Sant… - HuffPostItalia : L'esercitazione nucleare voluta da Putin non è nulla di straordinario. Sbandierarla a tutto il mondo sì - lucio22673283 : Preparativi per il dopo festival del 9 maggio russo: LIVE - Mosca simula attacchi con missili balistici nucleari ne… - vikingmetal : LIVE - Mosca simula attacchi con missili balistici nucleari nell'enclave di Kaliningrad - RobertoDiGreg : RT @Diegosergio1947: Esercitazione russa con missili a testata nucleare. Ecco come Putin...intende la trattativa tanto invocata dai nostra… -