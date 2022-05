Leone (Di giovedì 5 maggio 2022) “Quando sei in dubbio, fai come Dio”, dice la cantautrice Madonna, del . Di solito non approvo questo consiglio, ma nelle prossime tre settimane farò un’eccezione per te. Una configurazione divina di presagi astrali ti autorizza... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 5 maggio 2022) “Quando sei in dubbio, fai come Dio”, dice la cantautrice Madonna, del . Di solito non approvo questo consiglio, ma nelle prossime tre settimane farò un’eccezione per te. Una configurazione divina di presagi astrali ti autorizza... Leggi

Advertising

la_Biennale : Il Leone d’Oro alla carriera della #BiennaleCinema2022 #Venezia79 va al regista e sceneggiatore #PaulSchrader, “uno… - OfficialSSLazio : 90' | #SpeziaLazio 3-4 ?? SIAMO IN VANTAGGIO! IL LEONE! #SerieATIM #CMonEagles ?? - JuventusFCYouth : ?? Qui, Alessandria Tra un'ora iniziano i playoff dell'#Under23 ? Scendiamo in campo così per #JuvePiacenza ?? Isr… - articoloUnoMDP : RT @carutig: È assordante il silenzio di @GiorgiaMeloni su quello che è avvenuto in Basilicata. In un mondo normale avrebbe dovuto invitar… - mgsnazionale : RT @carutig: È assordante il silenzio di @GiorgiaMeloni su quello che è avvenuto in Basilicata. In un mondo normale avrebbe dovuto invitar… -