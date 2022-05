Lenovo presenta i nuovi notebook Yoga Slim Si parte da 0 | 97 kg

(Di giovedì 5 maggio 2022) La galassiacontinua la sua evoluzione. Lo7i Carbon ha un peso cheda soli 0,97 kg grazie al telaio in lega di magnesio e carbonio. Arrivano questa estate....

Advertising

TuttoTechNet : Lenovo presenta i nuovi PC della linea Yoga: potenti, premium e portatili -

sul mercato italiano la settima generazione di notebook Yoga Slim , una linea di prodotti pensata per offrire la massima flessibilità in ambienti ibridi, abbinata a prestazioni top di ...Al terzo posto del podio troviamo un altra novità: ilSavior Y90 con 1.023.934. Anche quest'... Il resto della classificaprevalentemente smartphone android con chipset Snapdragon 870, ...Lenovo annuncia la nuova linea di laptop e desktop Yoga per il 2022: dal flagship Yoga Slim 91 al grande Yoga AIO 7. Scopri di più ...Lenovo ha annunciato diversi nuovi modelli di notebook della famiglia Lenovo Yoga, e anche un desktop all-in-one con display da 27 pollici. Ecco tutti i dettagli della nuova line-up ...