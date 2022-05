Lecce-Pordenone streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie B (Di giovedì 5 maggio 2022) Il match Lecce-Pordenone, valido per la trentottesima giornata della Serie B 2021/22, si gioca venerdì 6 maggio alle ore 20.30 nello stadio Via del Mare di Lecce. I padroni di casa cercano un successo per la promozione matematica in Serie A mentre gli ospiti sono già retrocessi. Dove vedere Lecce-Pordenone, streaming gratis e diretta tv Sky, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Lecce-Venezia, streaming gratis e diretta tv playoff Serie B Lecce-Como ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Il match, valido per la trentottesima giornata dellaB 2021/22, si gioca venerdì 6 maggio alle ore 20.30 nello stadio Via del Mare di. I padroni di casa cercano un successo per la promozione matematica inA mentre gli ospiti sono già retrocessi.tv Sky, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Venezia,tv playoff-Como ...

Advertising

Leccezionaleit : #LeccePordenone, in vendita gli ultimi 2000 biglietti. Già esauriti quelli del Settore Ospiti che ospiterà tifosi g… - LecceSette : Lecce- Pordenone: in vendita altri 2mila biglietti - udine20 : PRE LECCE-PORDENONE | LE DICHIARAZIONI DI MISTER TEDINO ALLA VIGILIA - - psb_original : Lecce-Pordenone, Tedino: 'Faremo la nostra partita, la prestazione non mancherà' #SerieB - psb_original : Lecce-Pordenone, aperta la vendita dei biglietti anche nel settore solitamente inutilizzato #SerieB -