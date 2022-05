Le realtà a rischio contrabbando: quali sono e come si tutelano dalla responsabilità ex D.lgs. 231/2001 (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI “AZIENDA ITALIA” Mercoledì 25 maggio, ore 14:30 – 17:30 On-line su Piattaforma Certificata FAD Milano, 5 Maggio 2022 - Terza tappa del ciclo organizzato dal Centro Studi Borgogna : “Azienda Italia”, dedicato alle aziende. Un percorso strutturato in nove incontri, articolati in 5 macro-temi, in cui verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo di vita di un'azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie competitive. Dopo l'incontro dedicato al mondo delle Start Up e quello incentrato sulla sostenibilità nel panorama aziendale, nel corso del terzo - che si terrà da remoto mercoledì 25 maggio ore 14.30 – 17.30 – il focus sarà incentrato su “”. Dal 2020, in virtù del nuovo art. 25-sexiesdecies del D.lgs.231/2001, i reati di contrabbando disciplinati nel DPR 43/1973, hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI “AZIENDA ITALIA” Mercoledì 25 maggio, ore 14:30 – 17:30 On-line su Piattaforma Certificata FAD Milano, 5 Maggio 2022 - Terza tappa del ciclo organizzato dal Centro Studi Borgogna : “Azienda Italia”, dedicato alle aziende. Un percorso strutturato in nove incontri, articolati in 5 macro-temi, in cui verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo di vita di un'azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie competitive. Dopo l'incontro dedicato al mondo delle Start Up e quello incentrato sulla sostenibilità nel panorama aziendale, nel corso del terzo - che si terrà da remoto mercoledì 25 maggio ore 14.30 – 17.30 – il focus sarà incentrato su “”. Dal 2020, in virtù del nuovo art. 25-sexiesdecies del D.lgs.231/, i reati didisciplinati nel DPR 43/1973, hanno ...

