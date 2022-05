Le polemiche su Lula per aver definito Zelensky “colpevole della guerra quanto Putin” (Di giovedì 5 maggio 2022) Uno dei tanti argomenti dell’intervista dell’ex presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva con l’inviata di Time Magazine Ciara Nugent ha sollevato polemiche oltreoceano, attirando attacchi dalla destra moderata alla stessa sinistra di Ciro Gomes, leader del Partito democratico laburista. “Putin – ha affermato Lula – non avrebbe dovuto invadere l’Ucraina. Ma non è solo Putin ad essere colpevole. Anche gli Usa e la Ue sono colpevoli. Qual è stato il motivo dell’invasione dell’Ucraina? Nato? Quindi gli Stati Uniti e l’Europa avrebbero dovuto dire ‘l’Ucraina non entrerà a far parte della Nato’. Questo avrebbe risolto il problema”. Il fondatore del Pt ha motivato la sua posizione: “Io non penso che Usa e Eu abbiano insistito e parlato a lungo con la Russia. Le ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Uno dei tanti argomenti dell’intervista dell’ex presidente del Brasile Luiz Inácioda Silva con l’inviata di Time Magazine Ciara Nugent ha sollevatooltreoceano, attirando attacchi dalla destra moderata alla stessa sinistra di Ciro Gomes, leader del Partito democratico laburista. “– ha affermato– non avrebbe dovuto invadere l’Ucraina. Ma non è soload essere. Anche gli Usa e la Ue sono colpevoli. Qual è stato il motivo dell’invasione dell’Ucraina? Nato? Quindi gli Stati Uniti e l’Europa avrebbero dovuto dire ‘l’Ucraina non entrerà a far parteNato’. Questo avrebbe risolto il problema”. Il fondatore del Pt ha motivato la sua posizione: “Io non penso che Usa e Eu abbiano insistito e parlato a lungo con la Russia. Le ...

