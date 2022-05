Le Parisien è sicura | “Mbappé ha raggiunto l’accordo per il rinnovo col Psg”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 maggio 2022) Una notizia incredibile arriva dalla Francia. Secondo quanto riportato dal giornale Le Parsiein, l’attaccante del Psg, Kylian, avrebbeun accordo di massima per il, biennale, del suo contratto. Nulla da fare quindi per il Real Madrid e tutte le altre contendenti in giro per l’Europa, quantomeno per questa estate. A smentire o comunque a correggere l’indiscrezione di Le, ci pensa Fayza Lamari, la madre di Kylian. “Non c’è nessun accordo di principio con il Paris Saint-Germain (o qualsiasi altro club) – scrive su Twitter –. Le discussioni sul futuro di Kylian continuano in un clima di grande serenità per permettergli di fare la scelta migliore, nel rispetto di tutte le parti”, ha twittato la madre del campione del mondo. SportFace.