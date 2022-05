Le finali di Europa e Conference League, c’è la Roma: accoppiamenti, date e orari (Di giovedì 5 maggio 2022) Sarà la Roma a difendere i colori italiani in Europa, sono state definite le finali di Europa e Conference League. I giallorossi tornano a giocare una finale europea a distanza di 31 anni, la squadra di Mourinho ha superato il Leicester con il risultato di 1-0, dopo l’1-1 dell’andata. L’Olimpico è stato commovente, il gol decisivo è stato realizzato da Abraham dopo pochi minuti. Gli inglesi non sono stati in grado di reagire. La Roma dovrà vedersela, nella finale di Tirana, contro il Feyenoord. Impresa degli olandesi che hanno imposto lo 0-0 al Marsiglia, il 3-2 dell’andata è decisivo per volare in finale. Grandi sorprese anche in Europa League. Eliminazione del Lipsia, i Rangers hanno vinto con il punteggio di 3-1. Il Francoforte ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Sarà laa difendere i colori italiani in, sono state definite ledi. I giallorossi tornano a giocare una finale europea a distanza di 31 anni, la squadra di Mourinho ha superato il Leicester con il risultato di 1-0, dopo l’1-1 dell’andata. L’Olimpico è stato commovente, il gol decisivo è stato realizzato da Abraham dopo pochi minuti. Gli inglesi non sono stati in grado di reagire. Ladovrà vedersela, nella finale di Tirana, contro il Feyenoord. Impresa degli olandesi che hanno imposto lo 0-0 al Marsiglia, il 3-2 dell’andata è decisivo per volare in finale. Grandi sorprese anche in. Eliminazione del Lipsia, i Rangers hanno vinto con il punteggio di 3-1. Il Francoforte ...

