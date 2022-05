Lazio, Tare pensa già alle mosse per sostituire Milinkovic Savic! (Di giovedì 5 maggio 2022) La Lazio comincia a pianificare il prossimo mercato estivo e come riferisce Il Tempo, le grandi manovre per individuare l’erede di Milinkovic-Savic sono già partite. Loftus-Cheek LazioI due nomi in pole sul taccuino di Tare sono quelli di Loftus-Cheek e Bourigeaud. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2024. Il problema potrebbe essere rappresentato dall’alto ingaggio: sono circa 4 i milioni di euro percepiti dal centrocampista. Per quanto riguarda Bourigeaud, il ds laziale punta ad uno sconto dai 15 milioni richiesti. Occhio anche al nome di Dendoncker del Wolverhampton. Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) Lacomincia a pianificare il prossimo mercato estivo e come riferisce Il Tempo, le grandi manovre per individuare l’erede di-Savic sono già partite. Loftus-CheekI due nomi in pole sul taccuino disono quelli di Loftus-Cheek e Bourigeaud. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2024. Il problema potrebbe essere rappresentato dall’alto ingaggio: sono circa 4 i milioni di euro percepiti dal centrocampista. Per quanto riguarda Bourigeaud, il ds laziale punta ad uno sconto dai 15 milioni richiesti. Occhio anche al nome di Dendoncker del Wolverhampton.

