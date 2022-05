Lazio, il rinnovo di Sarri è un mistero: si deciderà alla fine della stagione (Di giovedì 5 maggio 2022) Ancora in bilico il rinnovo di Sarri Roma, 5 maggio 2022 - In estate ci sarà aria di grande rivoluzione sul mercato per la Lazio , con tanti giocatori che lasceranno la capitale a parametro zero e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Ancora in bilico ildiRoma, 5 maggio 2022 - In estate ci sarà aria di grande rivoluzione sul mercato per la, con tanti giocatori che lasceranno la capitale a parametro zero e ...

Advertising

serieAnews_com : ?? #Napoli, #Spalletti indirizza le strategie ??? #Ospina verso il rinnovo, #Meret più vicino all'addio - camila_healing : RT @scottotweet: Il #Napoli ha avviato i contatti per il rinnovo di #Ospina, espressamente richiesto da #Spalletti. #Meret verso la cession… - Diego31883 : RT @scottotweet: Il #Napoli ha avviato i contatti per il rinnovo di #Ospina, espressamente richiesto da #Spalletti. #Meret verso la cession… - trichecco_ : RT @scottotweet: Il #Napoli ha avviato i contatti per il rinnovo di #Ospina, espressamente richiesto da #Spalletti. #Meret verso la cession… - aquinoluca_ : RT @scottotweet: Il #Napoli ha avviato i contatti per il rinnovo di #Ospina, espressamente richiesto da #Spalletti. #Meret verso la cession… -