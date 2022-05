"Lavrov? Se l'obiettivo del giornalista...". Antonio Caprarica, crisi di nervi contro Giuseppe Brindisi (Di giovedì 5 maggio 2022) Si parla ancora di Giuseppe Brindisi a L'Aria Che Tira. Il riferimento all'intervista di Rete 4 a Sergej Lavrov arriva da Antonio Caprarica. Il giornalista, ospite di Myrta Merlino nella puntata di giovedì 5 aprile su La7, non può fare a meno di lanciare una frecciata al collega: "Penso che certe cose sono contrarie alla mia deontologia personale e ai valori della nostra società libera - premette per poi aggiungere -. Penso che a essere decisivo è rendere chiaro al pubblico con chi abbiamo a che fare". Caprarica mette dunque in dubbio le tecniche dell'intervista, specificando che si tratta di un argomento molto complicato. Eppure ciò non gli impedisce dal criticare: "Le interviste di Oriana Fallaci vengono considerate come un esempio di grande giornalismo, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Si parla ancora dia L'Aria Che Tira. Il riferimento all'intervista di Rete 4 a Sergejarriva da. Il, ospite di Myrta Merlino nella puntata di giovedì 5 aprile su La7, non può fare a meno di lanciare una frecciata al collega: "Penso che certe cose sono contrarie alla mia deontologia personale e ai valori della nostra società libera - premette per poi aggiungere -. Penso che a essere decisivo è rendere chiaro al pubblico con chi abbiamo a che fare".mette dunque in dubbio le tecniche dell'intervista, specificando che si tratta di un argomento molto complicato. Eppure ciò non gli impedisce dal criticare: "Le interviste di Oriana Fallaci vengono considerate come un esempio di grande giornalismo, ma ...

Advertising

stella_branca : RT @piercamillo: Spargete falsità per alimentare confusione. Obiettivo di Lavrov riuscito. Ieri Moni Ovadia ha detto (a quel raduno di odia… - DomaniGiornale : Le parole di #Lavrov a #Rete4, nella quale il ministro degli Esteri della #Russia ha sostenuto che #Hitler avesse a… - AugustoLamona : @spagni_nelson @intuslegens Le menzogne del sovietico Lavrov hanno l'obiettivo di accusare gli ebrei stessi dei cri… - AttilaAzureRive : RT @piercamillo: Spargete falsità per alimentare confusione. Obiettivo di Lavrov riuscito. Ieri Moni Ovadia ha detto (a quel raduno di odia… - aureliotrevisi : RT @piercamillo: Spargete falsità per alimentare confusione. Obiettivo di Lavrov riuscito. Ieri Moni Ovadia ha detto (a quel raduno di odia… -