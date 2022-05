Lavoro: senza “quote rosa” la vittoria delle ”Lazzarelle” (Di giovedì 5 maggio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 3 maggio, all’interno della rubrica “Spigolature” di Ermanno Corsi Ci mancava solo il pandemico Covid a rendere ancora più lacerante il problema della disoccupazione femminile in Italia, soprattutto nelle 8 regioni meridionali. Al Nord, quando tutto va male una donna su 3 non trova Lavoro; al Sud quando tutto va per il meglio, solo una donna su 4 riesce a salvarsi e non sempre a salario pieno (è il dato peggiore in Europa). Persiste, a macchia di leopardo, un “divario di genere”, con radici profonde, dovuto a una persistente cultura sociale espressione di poco lusinghieri retaggi storici. Non si valuta ancora a sufficienza quanto la scarsa partecipazione delle donne, al mercato del Lavoro, sia una delle cause maggiori della bassa crescita e non ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 3 maggio, all’interno della rubrica “Spigolature” di Ermanno Corsi Ci mancava solo il pandemico Covid a rendere ancora più lacerante il problema della disoccupazione femminile in Italia, soprattutto nelle 8 regioni meridionali. Al Nord, quando tutto va male una donna su 3 non trova; al Sud quando tutto va per il meglio, solo una donna su 4 riesce a salvarsi e non sempre a salario pieno (è il dato peggiore in Europa). Persiste, a macchia di leopardo, un “divario di genere”, con radici profonde, dovuto a una persistente cultura sociale espressione di poco lusinghieri retaggi storici. Non si valuta ancora a sufficienza quanto la scarsa partecipazionedonne, al mercato del, sia unacause maggiori della bassa crescita e non ...

Advertising

fattoquotidiano : Quindici o 16 ore di lavoro ogni giorno nei campi in cambio di una paga di 2,5 euro l’ora senza contratto né contri… - Ettore_Rosato : Un grazie sincero a @LauraGaravini per il lavoro svolto fino a questo momento, e per la decisione di dimettersi da… - valigiablu : Qualche settimana prima che il virus li costringesse alla chiusura, i cinema passavano Sorry We Missed You di Ken L… - Stefano83589696 : @matteosalvinimi Hai lasciato la gente senza lavoro col ricatto. A tua discolpa bisogna dire che hai concesso ai ca… - frarai2003 : RT @65_virna: Giustamente ci lamentiamo per la presa per i fondelli ''Ancora mascherine sul lavoro' Ma il massimo dell' orrido rimane ques… -