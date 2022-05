Lavoro precario, il giuslavorista: “In Italia i problemi più urgenti sono assenza del salario minimo e di una legge sulla rappresentanza” (Di giovedì 5 maggio 2022) Durante la manifestazione del Primo maggio i sindacati Italiani hanno chiesto al governo una riforma del Lavoro come quella recentemente approvata dalla Spagna. Pierpaolo Bombardieri, segretario del sindacato Uil, ha parlato della necessità di una riforma che “lotti contro il precariato e ponga fine ai contratti a termine”. A dire il vero una legge del genere c’era: il decreto Dignità, approvato ad agosto 2018 ma oggetto di amplissime deroghe da quando è iniziata la pandemia. L’obiettivo, anche nel caso Italiano, era disincentivare l’utilizzo dei contratti a termine, la cui durata massima veniva ridotta da 36 a 24 mesi, mentre quelli superiori ai 12 mesi dovevano essere giustificati da una causale. Antonio Loffredo, professore di diritto del Lavoro dell’Università di Siena, spiega che il decreto ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Durante la manifestazione del Primo maggio i sindacatini hanno chiesto al governo una riforma delcome quella recentemente approvata dalla Spagna. Pierpaolo Bombardieri, segretario del sindacato Uil, ha parlato della necessità di una riforma che “lotti contro il precariato e ponga fine ai contratti a termine”. A dire il vero unadel genere c’era: il decreto Dignità, approvato ad agosto 2018 ma oggetto di amplissime deroghe da quando è iniziata la pandemia. L’obiettivo, anche nel casono, era disincentivare l’utilizzo dei contratti a termine, la cui durata massima veniva ridotta da 36 a 24 mesi, mentre quelli superiori ai 12 mesi dovevano essere giustificati da una causale. Antonio Loffredo, professore di diritto deldell’Università di Siena, spiega che il decreto ha ...

Advertising

giorgio_gori : #festadeilavoratori, ma per chi? C’è troppo lavoro precario, troppo lavoro pagato male. E troppi morti sul lavoro:… - fattoquotidiano : Lavoro precario, il giuslavorista: “In Italia i problemi più urgenti sono assenza del salario minimo e di una legge… - Parri2Parri : RT @giorgio_gori: #festadeilavoratori, ma per chi? C’è troppo lavoro precario, troppo lavoro pagato male. E troppi morti sul lavoro: 218 so… - Sakurauchi_Hime : RT @ProspettivaSoc1: Per farlo bisogna invertire la rotta rispetto a oggi: a partire dall'accordo del '93, passando per Treu, Biagi e Jobs… - LucaCaiazzo2 : @DiegoFusaro I tuoi libri sono editi dalla più grande casa editrice d’Italia quotata in quella borsa di meschini fi… -