L’atteso ritorno in musica di Nina Zilli con “Munsta” (Di giovedì 5 maggio 2022) Da Venerdì 6 Maggio sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme e in rotazione radiofonica "Munsta", nuovo singolo che segna l`atteso ritorno in musica di Nina Zilli, una delle artiste più energiche, interessanti e carismatiche della scena contemporanea italiana. Poliedrica e traversale Nina Zilli, al secolo Maria Chiara Fraschetta, trova nella musica e nell`esigenza di comunicare attraverso la sua voce il perfetto equilibrio per sentirsi bene con sé stessa e con gli altri. "Munsta - dichiara Nina Zilli - è una canzone a cui tengo molto e che ti proietta immediatamente nell`immaginario surf dei primi anni 60, ispirazione che mi è venuta guardando una vecchia puntata dei 'Munsters' ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 5 maggio 2022) Da Venerdì 6 Maggio sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme e in rotazione radiofonica "", nuovo singolo che segna l`attesoindi, una delle artiste più energiche, interessanti e carismatiche della scena contemporanea italiana. Poliedrica e traversale, al secolo Maria Chiara Fraschetta, trova nellae nell`esigenza di comunicare attraverso la sua voce il perfetto equilibrio per sentirsi bene con sé stessa e con gli altri. "- dichiara- è una canzone a cui tengo molto e che ti proietta immediatamente nell`immaginario surf dei primi anni 60, ispirazione che mi è venuta guardando una vecchia puntata dei 'Munsters' ...

