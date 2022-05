Latina | la Casa cantoniera di Borgo Sabotino diventa una sala musicale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 maggio 2022)– “Un grande risultato per la nostra amministrazione ed un grande servizio offerto alla città ed ai suoi giovani. Sono molto soddisfatta, si tratta di un tassello che ci rende fieri ed orgogliosi”. Così Valeria Campagna, Capogruppo diBene Comune, ha commentato a margine dell’inaugurazione della nuovaprove e registrazioni della Seaside Music Young nata nell’area delladi. Un risultato raggiunto grazie al progetto, bandito dalla Regione Lazio e vinto dal Comune di, Itinerario Giovani. Il Comune, infatti, ha potuto dare in gestione alcuni spazi comunali ad un’impresa composta da giovani under 35. “È un tassello in più – spiega Campagna – dopo che l’estate scorsa abbiamo già inaugurato il primo ...