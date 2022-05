L’annuncio di lavoro ad Asiago solo per “commesse 18enni libere da famiglia”: multa di 7mila euro (Di giovedì 5 maggio 2022) Violazione dell’articolo 27 del Codice delle Pari Opportunità. Con questa motivazione l’Ispettorato del lavoro di Vicenza ha sanzionato un’attività commerciale di Asiago che aveva pubblicato un annuncio di lavoro per la ricerca – citiamo testualmente – di “commesse diciottenni libere da impegni familiari”. Un cartello esposto sulle vetrate dei Magazzini Dal Sasso, nel centro del Comune veneto, che aveva provocato molte polemiche. E nel giro di poche settimane è arrivata la sanzione da 7mila euro. Asiago, sanzionata l’azienda che cercava solo “18enni libere da famiglia” “Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari”, recitava il cartello ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Violazione dell’articolo 27 del Codice delle Pari Opportunità. Con questa motivazione l’Ispettorato deldi Vicenza ha sanzionato un’attività commerciale diche aveva pubblicato un annuncio diper la ricerca – citiamo testualmente – di “diciottennida impegni familiari”. Un cartello esposto sulle vetrate dei Magazzini Dal Sasso, nel centro del Comune veneto, che aveva provocato molte polemiche. E nel giro di poche settimane è arrivata la sanzione da, sanzionata l’azienda che cercavada” “Cercansidiciottennida impegni familiari”, recitava il cartello ...

