Ladispoli, Sofia si sveglia dal coma e racconta tutto: “Papà ha cercato di uccidere mamma, poi mi ha accoltellato” (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo diversi giorni di coma farmacologico, Sofia si è svegliata dal coma. La ragazza di 17 anni che lo scorso 21 aprile è stata aggredita a coltellate in casa sua, insieme alla madre, dal padre Fabrizio Angeloni, si è svegliata ed ha raccontato agli inquirenti cosa è accaduto il giorno dell’aggressione. La sua deposizione ha permesso di chiarire appieno il quadro della situazione ed ha confermato la tesi degli inquirenti su cosa Angeloni avrebbe fatto il 21 aprile. Fabrizio Angeloni, la separazione e l’aggressione: accoltellate figlia e moglie Fabrizio Angeloni e Silvia Antoniozzi si erano separati: lui era andato via di casa, ma le liti continuavano, unite a una reticenza della donna a riaverlo in casa, anche solo per qualche minuto. Da giorni, prima dell’aggressione, l’uomo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo diversi giorni difarmacologico,si èta dal. La ragazza di 17 anni che lo scorso 21 aprile è stata aggredita a coltellate in casa sua, insieme alla madre, dal padre Fabrizio Angeloni, si èta ed hato agli inquirenti cosa è accaduto il giorno dell’aggressione. La sua deposizione ha permesso di chiarire appieno il quadro della situazione ed ha confermato la tesi degli inquirenti su cosa Angeloni avrebbe fatto il 21 aprile. Fabrizio Angeloni, la separazione e l’aggressione: accoltellate figlia e moglie Fabrizio Angeloni e Silvia Antoniozzi si erano separati: lui era andato via di casa, ma le liti continuavano, unite a una reticenza della donna a riaverlo in casa, anche solo per qualche minuto. Da giorni, prima dell’aggressione, l’uomo ...

Advertising

repubblica : La tragedia di Ladispoli, Sofia si sveglia dal coma e racconta: 'Papà voleva uccidere me e la mamma' [di Luca Monac… - rep_roma : La tragedia di Ladispoli, Sofia si sveglia dal coma e racconta: 'Papà voleva uccidere me e la mamma' [aggiornamento… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #ladispoli, Sofia si sveglia dal coma e accusa il padre: «Ha cercato di uccidere mamma e mi ha colpito» - msn_italia : Ladispoli, Sofia si sveglia dal coma e accusa il padre: «Ha cercato di uccidere mamma e mi ha colpito» - neXtquotidiano : “Papà voleva uccidere me e la mamma”, il racconto della giovane accoltellata dal padre a #Ladispoli -