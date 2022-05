Lacrime a Detto Fatto, l’emozione di Bianca Guaccero (anche per Caterina Balivo) (Di giovedì 5 maggio 2022) Detto Fatto ha chiuso dopo 10 anni, tra le Lacrime, e qualche polemica, di Bianca Guaccero. La conduttrice ha ringraziato il pubblico e i suoi collaboratori, e ha versato qualche lacrima pensando alle gioie e alle difficoltà di questi quattro anni al timone. A salutarla anche la presunta rivale di sempre, l’ex conduttrice del programma Caterina Balivo. Bianca Guaccero: “Sono stati anni felici ma complicati” Era nell’aria da tempo, Detto Fatto ha chiuso definitivamente i battenti dopo 10 anni di messa in onda. Lo show di Rai 2 ha attraversato diverse crisi negli ultimi anni, specie durante la parentesi, durata quattro stagioni, di Bianca Guaccero. La ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 maggio 2022)ha chiuso dopo 10 anni, tra le, e qualche polemica, di. La conduttrice ha ringraziato il pubblico e i suoi collaboratori, e ha versato qualche lacrima pensando alle gioie e alle difficoltà di questi quattro anni al timone. A salutarlala presunta rivale di sempre, l’ex conduttrice del programma: “Sono stati anni felici ma complicati” Era nell’aria da tempo,ha chiuso definitivamente i battenti dopo 10 anni di messa in onda. Lo show di Rai 2 ha attraversato diverse crisi negli ultimi anni, specie durante la parentesi, durata quattro stagioni, di. La ...

