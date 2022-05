La volata per il titolo: il calendario di Milan e Inter a confronto (Di giovedì 5 maggio 2022) La volata scudetto tra Milan e Inter entra sempre più nel vivo. E un peso importante può averlo il calendario: ecco le ultime sfide di Serie A che Interessano le due candidate al titolo a confronto Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022) Lascudetto traentra sempre più nel vivo. E un peso importante può averlo il: ecco le ultime sfide di Serie A cheessano le due candidate al

Advertising

le_stranispam : @grande_flagello bravi, continuate a tirare la volata alla Meloni, per prendere dei cuoricini ogni video di questo… - _alwaystired__ : @sonoladgr Per la sua faccia sono volata??? - Maglia13euros : Inter-Milan, corsa scudetto: i timori per i diffidati. Occhio a Perisic - fcinter1908 - FcInterNewsit : GdS - Dimarco, Calhanoglu e Dumfries: i tre jolly di Inzaghi per la volata scudetto - MilanWorldForum : I campioni del mondo e Zaccheroni sulla volata scudetto Le dichiarazioni -) -