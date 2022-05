La vittoria degli indipendentisti in Irlanda del Nord sarebbe un grattacapo per Londra (Di giovedì 5 maggio 2022) Per un «Ei fu» è presto. Ma oggi le elezioni più rilevanti per il futuro del Regno Unito non sono quelle locali, dove i conservatori arretreranno a vantaggio dei laburisti e i nuovi equilibri sentenzieranno se il governo di Boris Johnson, dopo mesi di scandali, ha esalato il «mortal sospiro». Sono in Irlanda del Nord. Si vota per rinnovare il Parlamento, per la prima volta potrebbe vincere, e quindi esprimere il first minister, Sinn Féin, che sogna l’unificazione con la repubblica di Dublino. Un referendum non è all’ordine del giorno, ma sarebbe un segnale politico impossibile da ignorare, se non dal Manzanarre al Reno, almeno tra Londra e Bruxelles. È dal 2003 che Sinn Féin è la seconda forza della regione. Nel 2017, la tornata precedente, ha sfiorato il sorpasso sui protestanti del Partito unionista democratico ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 5 maggio 2022) Per un «Ei fu» è presto. Ma oggi le elezioni più rilevanti per il futuro del Regno Unito non sono quelle locali, dove i conservatori arretreranno a vantaggio dei laburisti e i nuovi equilibri sentenzieranno se il governo di Boris Johnson, dopo mesi di scandali, ha esalato il «mortal sospiro». Sono indel. Si vota per rinnovare il Parlamento, per la prima volta potrebbe vincere, e quindi esprimere il first minister, Sinn Féin, che sogna l’unificazione con la repubblica di Dublino. Un referendum non è all’ordine del giorno, maun segnale politico impossibile da ignorare, se non dal Manzanarre al Reno, almeno trae Bruxelles. È dal 2003 che Sinn Féin è la seconda forza della regione. Nel 2017, la tornata precedente, ha sfiorato il sorpasso sui protestanti del Partito unionista democratico ...

