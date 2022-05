La turista che sviene alla Galleria Borghese e rovina la tela di Guido Reni (Di giovedì 5 maggio 2022) Un piccolo incidente che ha provocato un danno a una delle opere d’arte ospitate dalla Galleria Borghese di Roma. Il tutto è successo nella giornata di mercoledì, quando una turista in visita al museo è svenuta. Un mancamento improvviso da cui si è ripresa immediatamente dopo. Ma quel che le è accaduto ha prodotto un effetto domino: perdendo i sensi, infatti, la donna ha perso l’equilibrio e cadendo ha colpito, rovinandola, una tela di Guido Reni esposta nel grande Salone di Mariano Rossi. turista svenuta alla Galleria Borghese rovina tela di Guido Reni Le persone presenti non hanno fatto in tempo a sorreggere la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Un piccolo incidente che ha provocato un danno a una delle opere d’arte ospitate ddi Roma. Il tutto è successo nella giornata di mercoledì, quando unain visita al museo è svenuta. Un mancamento improvviso da cui si è ripresa immediatamente dopo. Ma quel che le è accaduto ha prodotto un effetto domino: perdendo i sensi, infatti, la donna ha perso l’equilibrio e cadendo ha colpito,ndola, unadiesposta nel grande Salone di Mariano Rossi.svenutadiLe persone presenti non hanno fatto in tempo a sorreggere la ...

