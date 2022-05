«La trama è quella scartata di "Sex and the city 3": che creatività!» (Di giovedì 5 maggio 2022) Andare oltre a Sex and the city c’è andata. Due serie (How I met your father e il reboot di Queer as folk) e un film con Robert De Niro (About my father). Ma di Kim Cattrall quello che interessa sapere è cosa pensi di And just like that. Famigerato sequel zoppo di Samantha Jones e rinnovato per una seconda stagione. E Cattrall ha finalmente parlato, in un’intervista a Variety che inizia in modo arioso sugli impegni attuali e poi affonda sul grande sospeso. Una guerra fredda – ma neanche così tanto – tra lei, la produzione e Sarah Jessica Parker che va avanti dal 2017. Con delicatezze tipo “tu non scrivi che ti dispiace di mio fratello morto, capito?” (su Instagram) e “Kim voleva troppo soldi, la colpa del terzo film mancato è sua” (in tv). E tutto ciò per una serie che non volevano fare e per la quale devono indubbiamente un posto nella storia dello ... Leggi su iodonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Andare oltre a Sex and thec’è andata. Due serie (How I met your father e il reboot di Queer as folk) e un film con Robert De Niro (About my father). Ma di Kim Cattrall quello che interessa sapere è cosa pensi di And just like that. Famigerato sequel zoppo di Samantha Jones e rinnovato per una seconda stagione. E Cattrall ha finalmente parlato, in un’intervista a Variety che inizia in modo arioso sugli impegni attuali e poi affonda sul grande sospeso. Una guerra fredda – ma neanche così tanto – tra lei, la produzione e Sarah Jessica Parker che va avanti dal 2017. Con delicatezze tipo “tu non scrivi che ti dispiace di mio fratello morto, capito?” (su Instagram) e “Kim voleva troppo soldi, la colpa del terzo film mancato è sua” (in tv). E tutto ciò per una serie che non volevano fare e per la quale devono indubbiamente un posto nella storia dello ...

