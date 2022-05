La storia dell’ucraina Lyudmyla, cittadina onoraria di Telese: in città anche le figlie scappate dalla guerra (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo circa 20 anni trascorsi in Italia, Lyudmyla Ruban, nata in Ucraina, ha ricevuto dal sindaco di Telese Terme, dove attualmente risiede, l’atto di concessione della cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica. La signora Lyudmyla in Ucraina è insegnante di Lettere, quando arriva nel nostro Paese si adatta a lavori di fortuna, anche come manovale, fino a quando sceglie di cercare impieghi meno pesanti. Ben presto, allora, si innamora dell’arte della farina e degli impasti che apprende in una pizzeria nel casertano dove trascorre qualche anno, prima di arrivare a Telese dove accetta di occuparsi della pizzeria e della cucina di un rinomato locale. Qui si stabilisce un rapporto di stima e di affetto con la famiglia che la ospita e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo circa 20 anni trascorsi in Italia,Ruban, nata in Ucraina, ha ricevuto dal sindaco diTerme, dove attualmente risiede, l’atto di concessione dellanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica. La signorain Ucraina è insegnante di Lettere, quando arriva nel nostro Paese si adatta a lavori di fortuna,come manovale, fino a quando sceglie di cercare impieghi meno pesanti. Ben presto, allora, si innamora dell’arte della farina e degli impasti che apprende in una pizzeria nel casertano dove trascorre qualche anno, prima di arrivare adove accetta di occuparsi della pizzeria e della cucina di un rinomato locale. Qui si stabilisce un rapporto di stima e di affetto con la famiglia che la ospita e ...

